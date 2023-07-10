Стало известно о мнении властей Германии по возможному членству Украины в НАТО

Власти Германии считают, что время для приглашения Украины в НАТО еще не пришло. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в кабмине ФРГ.

Отмечается, что среди союзников сейчас нет консенсуса по вопросу возможного вступления Украины в альянс. По словам собеседника ТАСС, в Берлине исходят из того, что данная тема не будет стоять на повестке дня саммита в Вильнюсе.

Как считают в правительстве Германии, в фокусе предстоящей встречи будет активизация отношений между альянсом и Киевом. Источник напомнил, что на саммите будет создан Совет Украина — НАТО и сообщил, что в дальнейшем встречи в таком формате планируется проводить четыре раза в год.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники в НАТО писала, что страны — члены организации обсуждают будущее альянса с Украиной и готовы предоставить этой стране гарантии безопасности либо помогать ей дальше в военном отношении по модели Израиля.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен высказывал мнение, что Украина может быть принята в альянс «частями», как в свое время это было с Западной Германией.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.