Стало известно о позиции США и Германии по вступлению Украины в НАТО

Власти США и Германии не считают необходимым гарантировать Украине автоматическое членство в НАТО без проведения глубоких реформ. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

В материале издания указано, что Вашингтон и Берлин выступили за обтекаемые формулировки в заявлении глав стран Североатлантического альянса по итогам саммита в Вильнюсе без указания четких критериев. Отмечается, что переговоры между постоянными представителями при НАТО по тексту итогового заявления не увенчались успехом.

Как указывает FT, вероятно, лидеры в Вильнюсе будут финализировать документ. Отмечается, что большинство хочет, чтобы в коммюнике содержалось упоминание политического решения о приеме Украины в НАТО. Другие же беспокоятся об автоматическом приеме страны в альянс.

До этого президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу CNN, что не видит единства в НАТО по вопросу приема Украины в альянс прямо сейчас.

Издание Politico писало, что ситуация вокруг поддержки Украины может измениться к саммиту НАТО. По его данным, все больше республиканцев в Конгрессе США выступают против оказания помощи Киеву. Такая позиция «вызывает опасения в Европе», связанные с тем, что следующим американским президентом в 2024 году может стать республиканец, который «расколет альянс».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.