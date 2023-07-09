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Президенты Сирии и Турции Асад и Эрдоган могут встретиться в присутствии Путина

Al Arabiya: Асад и Эрдоган могут вскоре встретиться в присутствии Путина

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Global Look Press

Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что президенты Сирии и Турции Башар Асад и Тайип Эрдоган могут провести встречу в присутствии российского коллеги Владимира Путина после окончания работы над дорожной картой по урегулированию сирийско-турецких отношений. Об этом сообщает Al Arabiya.

По его словам, процесс нормализации сирийско-турецких отношений «развивается с каждым месяцем» и в данный период «активно и интенсивно идет работа по активизации дорожной карты».

Лаврентьев отметил, что по завершению соответствующей работы «президентам будет доложено о ее результатах, чтобы организовать проведение встречи между главами Турции Эрдоганом и Сирии Асадом в присутствии российского президента Владимира Путина».

До этого РИА Новости со ссылкой на помощника министра иностранных дел Ирана Али Асгара Хаджи, который возглавляет иранскую делегацию на переговорах по Сирии в Казахстане, сообщало, что Россия, Иран, Сирия и Турция проведут еще одну встречу на уровне заместителей министров иностранных дел по вопросу отношений Дамаска и Анкары.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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