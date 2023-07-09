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Сын Трампа опасается членства Украины в НАТО

Трамп-младший раскритиковал сенатора Грэма из-за позиции по членству Украины в НАТО

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Rebecca Blackwell/AP

Дональд Трамп-младший раскритиковал американского сенатора Линдси Грэма из-за его заявлений о членстве Украины в Североатлантическом альянсе. Своей позицией в отношении высказывания сенатора он поделился в Twitter.

Сын бывшего президента США Дональда Трампа отметил, что опасается прямой войны с Россией в случае принятия Украины в НАТО.

«Ваш план состоит в том, чтобы принять Украину в НАТО, чтобы мы могли перейти от ведения войны через посредников к прямой войне с РФ, отправляя американских детей умирать на другой конец света?» — написал он.

До этого газета The Telegraph сообщала, что Германия хочет отложить вступление Украины в Североатлантический альянс на ближайшем саммите в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля.

По информации источника, в ФРГ на хотят давать президенту России Владимиру Путину поводов для тестирования пятой статьи устава НАТО, предусматривающей прямую военную помощь от остальных членов альянса в случае нападения.

Ранее в России указали на попытки США и НАТО втянуть Южную Корею в украинский кризис.

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