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Замглавы МИД Украины «послал к черту» немецкого депутата

Замглавы МИД Украины «послал к черту» немецкого депутата Ральфа Штегнера

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Patrick Pleul/Global Look Press

Заместитель главы министерства иностранных дел Украины Андрей Мельник ответил депутату немецкого бундестага Ральфу Штегнеру в грубой форме на критику поставок кассетных боеприпасов Киеву. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.

«Идите к черту со своими советами, господин Ральф Штегнер и другие. Вы понятия не имеете, о чем говорите», — сказал Мельник.

Ранее сообщалось, что 19 американских конгрессменов выступили против передачи на Украину кассетных боеприпасов. В заявлении указано, что США «с гордостью привержены лидерству в области защиты прав человека» и эта приверженность должна включать отказ от передачи Украине кассетных бомб, которые несут серьезные риски для гражданского населения.

Подчеркивается, что поддержка Украины не должна подрывать усилия США по продвижению прав человека в мире. Действия американской администрации в этом вопросе противоречат ограничениям на передачу этих видов вооружений и серьезно подрывают моральное лидерство государства, отмечают конгрессмены. Они заявили, что такое положение дел подчеркивает необходимость оказания давления на США для присоединения к международному сообществу и запрету использования кассетных боеприпасов.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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