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Демонстранты в немецком городе Гиссен ранили более 20 правоохранителей

Демонстранты из Эритреи в немецком городе Гиссен ранили более 20 правоохранителей

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Helmut Fricke/Global Look Press

Демонстранты из Эритреи во время демонстрации в немецком городе Гиссен ранили 22 сотрудников правоохранительных органов. Об этом говорится в сообщении немецкого издания Tagesschau.

Сообщается, что в немецком Гиссене проводился фестиваль Эритреи, в ходе которого участники демонстрации бросались камнями и дымовыми шашками. Полиция применила слезоточивый газ и водометы. В результате были задержаны 200 человек, еще 60 взяты под стражу.

При этом министр внутренних дел земли Гиссен, где проходил митинг, Петер Бойт заявил, что правительству Германии следует вызвать эритрийского посла.

«Необходимо дать понять правительству Эритреи, что эритрейские конфликты не должны происходить на немецкой земле», — сказал Бойт.

Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Эритреи Исайясом Афеверки, по итогам которой анонсировал подписание ряда межправительственных соглашений РФ с Эритреей 31 мая. Путин отметил, что Москва и Асмара успешно развивают сотрудничество в политической сфере, в том числе на площадке Организации Объединенных Наций (ООН), а также напомнил, что десятки студентов из Эритреи уже получили образование в российских вузах в рамках развития гуманитарного сотрудничества.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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