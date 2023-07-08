В Кремле отреагировали на сообщения о возвращении на Украину азовцев*

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возвращение главарей «Азова» (организация запрещена в России)* из Турции на Украину – нарушение договоренностей. Об этом он сообщил РИА Новости.

По его словам, России не сообщили о передаче Киеву украинских военных, а по условиям договоренностей они должны были находиться на территории Турции до окончания конфликта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале, что вместе с главой офиса украинского лидера Андреем Ермаком возвращается из Турции после встречи с пятью командирами батальона «Азов».

Зеленский выложил в своем канале видео, где видно, как он и Ермак встречают в аэропорту украинских военных и садятся с ними в самолет.

До этого президенты Турции и Украины Эрдоган и Зеленский провели встречу в Стамбуле, где обсудили зерновую сделку, членство Киева в НАТО, двустороннее сотрудничество и восстановление Украины.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.