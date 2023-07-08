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В МИД РФ прокомментировали передачу кассетных боеприпасов Украине

Захарова: США знают, что обещания Киева в отношении кассетных боеприпасов ничего не стоят

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об осведомленности США о том, что обещания Киева в отношении кассетных боеприпасов «ничего не стоят», сообщается на сайте ведомства.

По ее мнению, под ударом таких боеприпасов «окажутся мирные люди».

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что королевство продолжит поддерживать Украину, несмотря на решение президента США Джо Байдена передать этой стране кассетные боеприпасы.

При этом премьер напомнил, что Великобритания подписала конвенцию, запрещающую производство или использование кассетных снарядов, а также препятствующую их применению.

Накануне Белый дом объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов. При этом советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что в Вашингтоне признали, — применение кассетных снарядов на Украине несет риски для мирного населения.

Ранее Польша захотела разместить на своей территории ядерное оружие США.

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