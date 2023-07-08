Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Медведев прокомментировал решение США поставить кассетные бомбы Украине

Медведев заявил о последствиях поставки кассетных бомб и вступления Украины в НАТО

close
100%
Екатерина Штукина/РИА Новости

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение в своем Telegram-канале, что президент США Джо Байден своей политикой по Украине приближает третью мировую войну.

Он назвал президента США Джо Байдена «сонным маразматиком» и заявил, что тот «развязал крайне опасный затяжной конфликт» с РФ, из-за которого власти Украины «разрушают остатки своей страны».

«Сейчас он, исчерпав все ресурсы, обещает кассетные заряды и снова манит неонацистов в Киеве натовской перспективой, реализация которой означает третью мировую войну», — посчитал зампред Совбеза.

До этого в США сообщили, что передают Украине кассетные боеприпасы. Как заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, при этом Соединенные Штаты признали, что применение кассетных снарядов на Украине несет риски для мирного населения.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях