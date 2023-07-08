Медведев прокомментировал решение США поставить кассетные бомбы Украине

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение в своем Telegram-канале, что президент США Джо Байден своей политикой по Украине приближает третью мировую войну.

Он назвал президента США Джо Байдена «сонным маразматиком» и заявил, что тот «развязал крайне опасный затяжной конфликт» с РФ, из-за которого власти Украины «разрушают остатки своей страны».

«Сейчас он, исчерпав все ресурсы, обещает кассетные заряды и снова манит неонацистов в Киеве натовской перспективой, реализация которой означает третью мировую войну», — посчитал зампред Совбеза.

До этого в США сообщили, что передают Украине кассетные боеприпасы. Как заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, при этом Соединенные Штаты признали, что применение кассетных снарядов на Украине несет риски для мирного населения.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.