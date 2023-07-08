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Израиль обвинил Украину в поддержке 90% антиеврейских резолюций

Посол Израиля Бродский назвал ненормальной ситуацию в отношениях с Украиной

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Mykola Miakshykovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Украины направляют различные требования к Израилю, одновременно с этим одобряя большинство антиизраильских резолюций в ООН, заявил посол Тель-Авива в Киеве Михаэль Бродский, передает ТАСС. По его словам, подобное положение дел выглядит не слишком нормальным.

«Украина в 90% случаев голосует за антиизраильские резолюции. Это ненормальная ситуация, особенно в свете того, что Украина довольно часто обращается к Израилю с различными просьбами», — отметил Бродский в интервью «Зеркалу недели».

Он также добавил, что Израиль, напротив, в основном поддерживает Украину в ООН. Бродский подчеркнул, что Тель-Авив, в частности, одобрил резолюцию с осуждением российской военной спецоперации на украинской территории.

Россия начала военную спецоперацию на Украине в конце февраля 2022 года. Западные государства осудили действия Москвы, введя масштабные антироссийские санкции и нарастив военную поддержку Киева. При этом Израиль хоть и не поддержал действия России, помогать Украину в военном плане отказался. На этом фоне Киев не раз критиковал Тель-Авив и просил направить свои системы ПВО, а не только гуманитарную помощь.

Ранее Украина упрекнула Израиль в «нейтралитете».

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