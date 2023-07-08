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СМИ сообщили об обысках в минюсте Украины

«Зеркало недели»: обыски проходят в минюсте Украины по делу о злоупотреблениях

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РИА Новости

Государственное бюро расследований проводит обыски в министерстве юстиции Украины по делу о злоупотреблениях при закупке услуг в сфере кибербезопасности. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

Как отмечает издание, возглавляла тендерный комитет государственный секретарь минюста Елена Богачева, с которой глава компании-победителя имел близкое знакомство.

В настоящее время министр юстиции Денис Малюський рассматривает вопрос об отстранении или увольнении госсекретаря, сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на источник в министерстве.

В начале июля сообщалось, что полиция Киева провела обыски в компании «Укрэнерго».

До этого сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины провели обыск в здании Киевского городского совета.

Как сообщал заместитель главы горсовета Владимира Бондаренко, обыск проходил по постановлению судьи Печерского районного суда Киева.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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