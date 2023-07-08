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Минфин США призвал Китай поучаствовать в борьбе с изменением климата

Глава Минфина США Йеллен призвала Китай совместно бороться над изменением климата

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Global Look Press

Руководитель Министерства финансов США Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты и Китай, как две крупнейшие экономики мира, должны работать сообща для борьбы с «экзистенциальной угрозой» изменения климата. Об этом сообщает Reuters.

По ее словам, предыдущее сотрудничество Вашингтона и Пекина в данной области сделало возможным Парижское соглашение 2015 года об изменении климата.

«Как два крупнейших в мире источника выбросов парниковых газов и крупнейшие инвесторы в возобновляемые источники энергии, мы несем совместную ответственность и возможности», — заявила Йеллен.

По ее словам, финансирование подобных инициатив должно быть эффективно скоординировано.

До этого премьер-министр Самоа Фиаме Наоми Матаафа заявила, что мир должен отступить от грани климатической катастрофы, чтобы спасти жителей Тихоокеанского региона от их уничтожения.

Она предупредила, что все страны столкнутся с растущим ущербом, если они не будут действовать сейчас.

«Это коллективная проблема, никто не застрахован от последствий изменения климата», — указала политик.

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