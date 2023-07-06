Си Цзиньпин рассказал о проблемах с безопасностью в Китае

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе своего выступления перед военнослужащими Народно-освободительной армии Китая (НОАК) заявил, что в Китае существуют проблемы с безопасностью. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, мир вступил в период потрясений и перемен, и поэтому ситуация в стране стала более нестабильной и неопределенной.

«Необходимо последовательно анализировать и решать военные вопросы с политической точки зрения», — пояснил председатель КНР.

Он также добавил, что необходимо укреплять обороноспособность страны и наращивать возможности для побед.

До этого Си Цзиньпин в ходе 23-го заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) говорил, что альянс должен противостоять цветным революциям и вмешательству во внутренние дела стран со стороны внешних сил.

Он также предостерегал президента России Владимира Путина от применения ядерного оружия.

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