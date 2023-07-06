Британским послом в Киеве станет работавший в Москве дипломат

МИД Великобритании сообщил, что на должность посла государства на Украине вместо Мелинды Симмонс был назначен Мартин Харрис, который ранее работал в Москве. Об этом говорится на сайте министерства.

«Господин Мартин Харрис ... был назначен послом Его Величества на Украине вместо ... Мелинды Симмонс ... которая перейдет на другую дипломатическую должность», — сказано в сообщении.

До этого заместитель министра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи заявил, что подготовка украинских военных летчиков к управлению западной техникой начнется в Великобритании с августа, в занятиях будут принимать участие до 20 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

4 июля глава МИД Британии Джеймс Клеверли заявил, что Украина может войти в НАТО по ускоренной процедуре.

Ранее Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.