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Британским послом в Киеве станет работавший в Москве дипломат

МИД Британии заявил о назначении послом в Киеве работавшего в Москве дипломата Харриса

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Foreign, Commonwealth & Development Office

МИД Великобритании сообщил, что на должность посла государства на Украине вместо Мелинды Симмонс был назначен Мартин Харрис, который ранее работал в Москве. Об этом говорится на сайте министерства.

«Господин Мартин Харрис ... был назначен послом Его Величества на Украине вместо ... Мелинды Симмонс ... которая перейдет на другую дипломатическую должность», — сказано в сообщении.

До этого заместитель министра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи заявил, что подготовка украинских военных летчиков к управлению западной техникой начнется в Великобритании с августа, в занятиях будут принимать участие до 20 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

4 июля глава МИД Британии Джеймс Клеверли заявил, что Украина может войти в НАТО по ускоренной процедуре.

Ранее Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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