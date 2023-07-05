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Украина ввела новые санкции против российских компаний

Зеленский ввел санкции против 18 компаний РФ, Люксембурга, Кипра и Виргинских островов

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Владимир Сергеев/РИА «Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 18 компаний, зарегистрированных в России, Люксембурге, на Кипре и Британских Виргинских островах. Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины.

«В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 июля 2023 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в тексте указа.

До этого президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции сроком на 10 лет в отношении более чем 190 физических лиц и 291 юридического лица из России, БелоруссииКазахстана и Грузии.

Ограничения, в том числе, были введены и против грузинской авиакомпании Georgian Airways и председателя ее совета директоров Тамаза Гаиашвили после возобновления полетов на территорию России.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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