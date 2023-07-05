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В Эстонии назвали вступление в НАТО единственной гарантией безопасности для Украины

Премьер Эстонии Каллас: членство в НАТО будет единственной гарантией безопасности для Киева

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Kenzo Tribouillard/AP

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что вступление Украины в Североатлантический альянс будет единственной по-настоящему рабочей гарантией безопасности для Киева. Об этом сообщает Financial Times.

По словам эстонского премьера, членство в НАТО поможет в поддержании безопасности Украины.

«Нам нужны практичные, конкретные шаги на пути к членству в НАТО. Мне кажется, что разговоры о гарантиях безопасности в действительности только размывают картину», — отметила Каллас во время интервью для FT.

Как считает премьер-министр, вступление Украины в альянс может обойтись дешевле, в отличие от других вариантов, при этом гарантируя безопасность стране.

Подобные меры, как двусторонние соглашения по безопасности и продолжение финансовой и военной помощи, предлагаемые странами-членами альянса, могут оказаться недостаточными, уверена Каллас.

До этого стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский договорился с премьером Швеции координировать усилия по членству в НАТО.

Ранее Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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