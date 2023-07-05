Международный аналитик из Аргентины Кристиан Ламеса заявил, что США защищают свободу слова только тогда, когда они согласны с тем, что выражается, сообщает РИА Новости.

По словам Ламесы, Вашингтон всегда гордится и хвастается тем, что защищают свободу слова, но реально на практике, наоборот, США не дают возможность тем, кто не согласен с их политикой, выражать свое мнение. Американским же гражданам власти США не дают возможность иметь доступ к иной точке зрения и другому мнению.

Ламеса отметил, что американские власти угрожают лишением свободы и судебным преследованием тем, кто имеет смелость выступить против произвола Вашингтона. Эксперт подчеркнул, что имеет ввиду не только случай антиглобалиста Александра Ионова, но и другие знаковые случаи, такие как Джулиана Ассанжа и Эдварда Сноудена.

Подобная политика США, считает Ламеса, демонстрирует, что свобода на выражение своего мнения защищается, только тогда, пока Вашингтон согласен с тем, что выражается. Такова философия и лицемерный образ действий США.

Ранее глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов заявил, что активисты ряда американских общественных организаций продолжили взаимодействие с российскими коллегами, не испугавшись давления властей США.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.