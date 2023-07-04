СМИ допустили переход Украины к авторитарной власти после конфликта

Политическая система на Украине может стать более авторитарной после завершения российской специальной военной операции, полагают обозреватели издания Foreign Affairs.

«Опасность возвращения к патрональной политике, как обычно, реальна. Нет гарантии того, что демократические достижения, которых добилась страна, будут сохранены», — говорится в материале.

По мнению авторов статьи, есть вероятность, что Украина может перейти к авторитарной и централизованной политической системе.

Ранее политолог Владимир Корнилов заявлял, что в НАТО продолжают искать формы взаимодействия с Киевом, не принимая Украину в состав Североатлантического альянса. Он также выразил мнение, что НАТО не откажется от идеи членства Украины в альянсе, независимо от поведения Зеленского. При этом, по его словам, воевать за Украину Запад не собирается.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.