Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

СМИ допустили переход Украины к авторитарной власти после конфликта

Foreign Affairs: Украина может перейти к более авторитарной системе после конфликта

close
100%
Global Look Press

Политическая система на Украине может стать более авторитарной после завершения российской специальной военной операции, полагают обозреватели издания Foreign Affairs.

«Опасность возвращения к патрональной политике, как обычно, реальна. Нет гарантии того, что демократические достижения, которых добилась страна, будут сохранены», — говорится в материале.

По мнению авторов статьи, есть вероятность, что Украина может перейти к авторитарной и централизованной политической системе.

Ранее политолог Владимир Корнилов заявлял, что в НАТО продолжают искать формы взаимодействия с Киевом, не принимая Украину в состав Североатлантического альянса. Он также выразил мнение, что НАТО не откажется от идеи членства Украины в альянсе, независимо от поведения Зеленского. При этом, по его словам, воевать за Украину Запад не собирается.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях