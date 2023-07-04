В Огайо призвали Байдена признать крушение поезда с тоннами химикатов катастрофой

Губернатор штата Огайо, республиканец Майк Девайн, направил официальное письмо президенту США Джо Байдену с требованием декларировать события в штате, связанные с последствиями крушения поезда с тоннами химикатов еще в начале февраля, как катастрофу, передает The Hill. По информации портала, это решение позволит использовать региону не только собственные, но и федеральные ресурсы.

«Я [губернатор Огайо Девайн] пришел к выводу, что этот инцидент настолько серьезен и масштабен, что эффективное реагирование выходит за рамки возможностей штата и пострадавших местных органов власти, и что необходима дополнительная федеральная помощь», — говорится в тексте.

В письме Девайн отдельно отмечает, что не исключает прекращения добровольной помощи со стороны железнодорожного оператора Norfolk Southern, состав которой и сошел с рельсов в феврале. Губернатор подчеркнул, что жители Огайо продолжают сообщать о состоянии здоровья и опасениях по поводу качества воздуха в Восточной Палестине, где и произошло ЧП.

Грузовой поезд компании Norfolk Southern, перевозивший высокоточные химические вещества, сошел с рельсов около города Восточная Палестина в штате Огайо 3 февраля. В результате крушения состава в воздух, воду и землю попали тонны химикатов. Инцидент спровоцировал критику Байдена за недостаточную реакцию, в частности, из-за направления медиков и токсикологов от правительства США лишь через несколько недель после ЧП.

Ранее в США сравнили крушение поезда с химикатами в Огайо со взрывом ядерной бомбы.