Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Огайо призвали Байдена признать крушение поезда с тоннами химикатов катастрофой

Губернатор Огайо Девайн попросил Байдена объявить о катастрофе в штате после ЧП с поездом

close
100%
Susan Walsh/AP

Губернатор штата Огайо, республиканец Майк Девайн, направил официальное письмо президенту США Джо Байдену с требованием декларировать события в штате, связанные с последствиями крушения поезда с тоннами химикатов еще в начале февраля, как катастрофу, передает The Hill. По информации портала, это решение позволит использовать региону не только собственные, но и федеральные ресурсы.

«Я [губернатор Огайо Девайн] пришел к выводу, что этот инцидент настолько серьезен и масштабен, что эффективное реагирование выходит за рамки возможностей штата и пострадавших местных органов власти, и что необходима дополнительная федеральная помощь», — говорится в тексте.

В письме Девайн отдельно отмечает, что не исключает прекращения добровольной помощи со стороны железнодорожного оператора Norfolk Southern, состав которой и сошел с рельсов в феврале. Губернатор подчеркнул, что жители Огайо продолжают сообщать о состоянии здоровья и опасениях по поводу качества воздуха в Восточной Палестине, где и произошло ЧП.

Грузовой поезд компании Norfolk Southern, перевозивший высокоточные химические вещества, сошел с рельсов около города Восточная Палестина в штате Огайо 3 февраля. В результате крушения состава в воздух, воду и землю попали тонны химикатов. Инцидент спровоцировал критику Байдена за недостаточную реакцию, в частности, из-за направления медиков и токсикологов от правительства США лишь через несколько недель после ЧП.

Ранее в США сравнили крушение поезда с химикатами в Огайо со взрывом ядерной бомбы.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях