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В Будапеште объяснили нежелание одобрять вступление Швеции в НАТО

Венгерские власти разъяснили нежелание соглашаться со вступлением Швеции в НАТО

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Будапешт объяснил свое нежелание дать согласие на вступление Швеции в НАТО тем, что представители шведского правительства регулярно оскорбляли и венгерских избирателей, и Венгрию в целом. Об этом газете «Известия» сообщили в пресс-службе правящей венгерской партии «Фидес».

Там подчеркнули, что переносить имеющиеся разногласия между двумя странами в НАТО совершенно не следует. Лишь тогда, когда опасения венгерского парламента в отношении Стокгольма исчезнут, большинство политиков Венгрии смогут проголосовать за вступление Швеции в ряды Североатлантического альянса.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил о намерении провести встречу с венгерским коллегой Виктором Орбаном. Поводом для встречи стали сообщения о том, что парламент Венгрии отложит ратификацию членства Швеции в НАТО. Саммит ЕС будет проходить в Брюсселе 29–30 июня.

По информации СМИ, США ждут, что Турция и Венгрия ратифицируют заявку Швеции в НАТО к середине июля.

Ранее Шольц назвалпричину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО

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