Цхинвал ответил на планы оппозиции Грузии открыть «второй фронт» в случае успеха мятежа Пригожина

Призывы оппозиции Грузии захватить Южную Осетию и Абхазию, а также открыть «второй фронт» против России являются самоубийственными, заявили «Газете.Ru» в пресс-службе МИД Южной Осетии. Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что нападение на эти республики будет расцениваться как нападение на Российскую Федерацию. О планах оппозиционного движения Грузии «на волне успеха» действий ЧВК «Вагнер» войти в Абхазию, Южную Осетию, а также захватить Сочи заявил глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

«Ни для кого не является секретом, что нынешнее руководство Грузии подвергается весьма серьезному давлению. Причем как со стороны внутренней радикальной оппозиции, так и извне, со стороны так называемых «друзей Грузии», в связи с требованиями присоединиться к антироссийской коалиции стран, включая введение санкций, и даже, при определенных обстоятельствах, открытие «второго фронта». Разумеется, под «вторым фронтом» подразумеваются военные действия по захвату территорий Южной Осетии и Абхазии, безопасность которых в рамках соответствующих двусторонних соглашений обеспечивают российские Вооруженные силы, с тем, чтобы отвлечь как можно больше российских военных ресурсов с украинского направления. Напомним, что нападение на Южную Осетию и Абхазию, и на дислоцированные на территории наших двух государств российские военные базы, будет расцениваться как нападение на Российскую Федерацию», — заявили в пресс-службе МИД ЮО.

В Цхинвале отметили, что призывы захватить Абхазию и Южную Осетию звучали из Грузии и до «ситуации с группой «Вагнер».

«Грузинской оппозиции, очевидно, не дает покоя позор военного поражения, который получила Грузия в 2008 году, будучи под властью этих же радикалов. Пока что действующему грузинскому руководству удается проводить взвешенную политику и не поддаваться на подобного рода самоубийственные призывы, которые, кстати говоря, звучат не первый раз и не только в связи с ситуацией с группой «Вагнер». Мы внимательно следим за внутриполитической ситуацией в соседней стране и оцениваем возможные риски и угрозы в тесном контакте с российскими и абхазскими коллегами», — констатировали в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

3 июля Кобахидзе заявил журналистам, что представители грузинской оппозиции «болели» за Пригожина, «посвящали ему лозунги и стихи», и по мере успехов ЧВК намеревались войти на танках не только в Абхазию и Цхинвали, «но и взять Сочи».

Вечером 23 июня основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его ЧВК, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В российском оборонном ведомстве его обвинения опровергли, против Пригожина было возбуждено дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин назвал действия главы ЧВК «ударом в спину».

В тот же день пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным. Впоследствии глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

27 июня ФСБ сообщила о прекращении уголовного дела в отношении Пригожина.

Ранее премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил, что пока правящая партия остается у власти, она не допустит открытие второго фронта на территории Грузии.