Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Замглавы МИД Ирана поехал в Баку

Замглавы МИД Ирана Наджафи поехал в Баку

close
100%
Reuters

Заместитель министра иностранных дел Ирана Реза Наджафи направился в столицу Азербайджана Баку. Об этом сообщает агентство Fars.

Наджафи возглавил делегацию ИРана, которая примет участие в конференции представителей стран — членов Движения неприсоединения на уровне старших экспертов.

Отмечается, что глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян также планирует лично присутствовать на конференции министров в Баку.

В июне стало известно, что Азербайджан прекратит выдачу в своих аэропортах виз гражданам Ирана. Также в начале июня Азербайджан призвал своих граждан не посещать Иран.

До этого МИД Азербайджана объявил персонами нон грата четырех сотрудников посольства Ирана в Баку.

31 марта власти Азербайджана обвинили Иран в провокациях. К ним были отнесены в том числе «военные учения, проводимые Ираном вдоль границ Азербайджана».

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях