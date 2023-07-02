Замглавы МИД Ирана поехал в Баку

Заместитель министра иностранных дел Ирана Реза Наджафи направился в столицу Азербайджана Баку. Об этом сообщает агентство Fars.

Наджафи возглавил делегацию ИРана, которая примет участие в конференции представителей стран — членов Движения неприсоединения на уровне старших экспертов.

Отмечается, что глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян также планирует лично присутствовать на конференции министров в Баку.

В июне стало известно, что Азербайджан прекратит выдачу в своих аэропортах виз гражданам Ирана. Также в начале июня Азербайджан призвал своих граждан не посещать Иран.

До этого МИД Азербайджана объявил персонами нон грата четырех сотрудников посольства Ирана в Баку.

31 марта власти Азербайджана обвинили Иран в провокациях. К ним были отнесены в том числе «военные учения, проводимые Ираном вдоль границ Азербайджана».

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.