Минобороны Украины отстранило чиновника через три дня после назначения

Министерство обороны Украины отстранило временно исполняющего обязанности директора департамента ресурсного обеспечения Руслана Рыгованова через три дня после его назначения на эту должность. Об этом говорится в заявлении Минобороны Украины в социальных сетях.

«28 июня, Руслан Рыгованов был назначен временно исполняющим обязанности директора департамента ресурсного обеспечения, а уже сегодня, 1 июля, он был отстранен от временного исполнения обязанностей», — говорится в сообщении.

В настоящее время в отношении чиновника идет проверка из-за появления информации, что он участвовал в российских телепередачах.

Ранее Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения журналисту из России Сергею Мардану по трем статьям. Россиянину грозит до восьми лет лишения свободы. Ему предъявлены обвинения в публичных призывах к изменению конституционного строя Украины и захвату государственной власти, оправдании действий России на территории этой страны и публикации таких сообщений в средствах массовой информации, а также в «публичных призывах к геноциду».

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.