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Минобороны Украины отстранило чиновника через три дня после назначения

Минобороны Украины отстранило чиновника от должности через три дня после назначения

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Efrem Lukatsky/AP

Министерство обороны Украины отстранило временно исполняющего обязанности директора департамента ресурсного обеспечения Руслана Рыгованова через три дня после его назначения на эту должность. Об этом говорится в заявлении Минобороны Украины в социальных сетях.

«28 июня, Руслан Рыгованов был назначен временно исполняющим обязанности директора департамента ресурсного обеспечения, а уже сегодня, 1 июля, он был отстранен от временного исполнения обязанностей», — говорится в сообщении.

В настоящее время в отношении чиновника идет проверка из-за появления информации, что он участвовал в российских телепередачах.

Ранее Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения журналисту из России Сергею Мардану по трем статьям. Россиянину грозит до восьми лет лишения свободы. Ему предъявлены обвинения в публичных призывах к изменению конституционного строя Украины и захвату государственной власти, оправдании действий России на территории этой страны и публикации таких сообщений в средствах массовой информации, а также в «публичных призывах к геноциду».

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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