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Эксперт раскрыл причину громких заявлений Зеленского о контрнаступлении

Генерал Ивашов: Зеленский заявлениями об успехах ВСУ рекламирует себя перед саммитом НАТО

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Alina Yarysh/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, заявляя о желании показать результаты на поле боя до июльского саммита НАТО, рекламирует себя. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов.

Ранее украинский лидер в интервью испанскому телеканалу RTVE сказал, что его страна должна показать результаты на полях сражений с российской армией до саммита НАТО в Вильнюсе, запланированного на 11–12 июля.

По мнению Ивашова, Зеленскому следует продемонстрировать себя, показать, что «он не спит» и думает о будущем Украине. Однако, это не так, предположил эксперт.

Ивашов высказал уверенность, что Украину не примут в НАТО, несмотря на большое желание ее президента, поскольку организация не нуждается в этой стране.

По словам аналитика, в НАТО своих проблем и противоречий хватает, а Украина, предоставь ей членство, станет «постоянной политической и экономической головной болью» для стран-членов блока из Европы.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.

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Контрнаступление Украины
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