Лавров указал на нестыковки в обвинениях против РФ о подготовке провокации на ЗАЭС

Глава МИД России Сергей Лавров назвал «враньем чистой воды» обвинения в адрес РФ о подготовке провокации на Запорожской атомной электростанции. Об этом он сообщил на брифинге, передает ТАСС.

«То, что они говорят будто мы сами себя будем взрывать, находясь на ядерном объекте, — надо ли это комментировать? Это просто вранье чистой воды», — сказал он.

Ранее в Запорожской области начались командно-штабные учения на случай аварии на Запорожской АЭС.

Отмечается, что учения будут проходить с участием представителей органов власти и экстренных служб. Они будут отрабатывать порядок действий в случае ЧП на атомной станции.

Как сообщил глава подконтрольной Киеву части Запорожской области Юрий Малашко, учения пройдут на территории города Запорожье и Запорожского района.

До этого глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов говорил, что Киев рассматривает несколько сценариев провокации на Запорожской АЭС.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».