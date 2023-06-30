Уровень доверия россиян Путину превысил 78%

Уровень доверия россиян президенту страны Владимиру Путину превысил 78%. Соответствующие данные опубликованы на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Согласно опросу, уровень доверия граждан главе государства — 78,6%.
При этом уровень одобрения деятельности Путина сократился на 1,3 п. п. и составляет 74,8%.
Деятельность правительства России одобряют 50,1% опрошенных (минус 0,6 п. п.), работу премьер-министра страны Михаила Мишустина поддерживают 51,7% респондентов (минус 1,6 п. п.).
Опрос проводился среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные социологических опросов подтверждают преобладающую поддержку россиянами главы государства и проводимой российскими Вооруженными силами специальной военной операции на Украине.
Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.