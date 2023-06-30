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Уровень доверия россиян Путину превысил 78%

ВЦИОМ: уровень доверия граждан России президенту Путину составил 78,6%

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Уровень доверия россиян президенту страны Владимиру Путину превысил 78%. Соответствующие данные опубликованы на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно опросу, уровень доверия граждан главе государства — 78,6%.

При этом уровень одобрения деятельности Путина сократился на 1,3 п. п. и составляет 74,8%.

Деятельность правительства России одобряют 50,1% опрошенных (минус 0,6 п. п.), работу премьер-министра страны Михаила Мишустина поддерживают 51,7% респондентов (минус 1,6 п. п.).

Опрос проводился среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные социологических опросов подтверждают преобладающую поддержку россиянами главы государства и проводимой российскими Вооруженными силами специальной военной операции на Украине.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.

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