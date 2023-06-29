В НАТО прокомментировали сожжение Корана в Швеции

Сожжение Корана не было нелегальным в Швеции, переговоры с Турцией о приеме этого государства в НАТО продолжатся. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

Он также выразил понимание чувств, которые вызвал этот инцидент.

«Мы также видели протесты против Турции и НАТО в Швеции. Все это мне не нравится, но я защищаю право людей быть несогласными, это свобода самовыражения... То, что важно для меня, это то, что мы продолжаем финализировать вступление Швеции в альянс», — сказал генсек.

Столтенберг подчеркнул, что Стокгольм выполнил все обязательства, в том числе и те, которые были согласованы с Турцией и Финляндией, для вступления в альянс.

Накануне заместитель представителя госдепа США Ведант Патель заявлял, что сожжение Корана в Стокгольме не влияет на позицию Вашингтона по вступлению Швеции в НАТО.

Акция произошла в среду, 28 июня, на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. Местная полиция разрешила проведение акции, в ходе которой 37-летний иммигрант из Ирака по имени Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег их. Следует отметить, что в этот день мусульмане всего мира отмечали один из главных религиозных праздников в исламе.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на сожжение Корана в Швеции.