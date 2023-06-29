Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В НАТО прокомментировали сожжение Корана в Швеции

Столтенберг заявил, что сожжение Корана в Швеции не было противозаконным

close
100%
Johanna Geron/Pool/Reuters

Сожжение Корана не было нелегальным в Швеции, переговоры с Турцией о приеме этого государства в НАТО продолжатся. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

Он также выразил понимание чувств, которые вызвал этот инцидент.

«Мы также видели протесты против Турции и НАТО в Швеции. Все это мне не нравится, но я защищаю право людей быть несогласными, это свобода самовыражения... То, что важно для меня, это то, что мы продолжаем финализировать вступление Швеции в альянс», — сказал генсек.

Столтенберг подчеркнул, что Стокгольм выполнил все обязательства, в том числе и те, которые были согласованы с Турцией и Финляндией, для вступления в альянс.

Накануне заместитель представителя госдепа США Ведант Патель заявлял, что сожжение Корана в Стокгольме не влияет на позицию Вашингтона по вступлению Швеции в НАТО.

Акция произошла в среду, 28 июня, на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. Местная полиция разрешила проведение акции, в ходе которой 37-летний иммигрант из Ирака по имени Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег их. Следует отметить, что в этот день мусульмане всего мира отмечали один из главных религиозных праздников в исламе.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на сожжение Корана в Швеции.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях