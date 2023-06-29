Лавров встретился в Москве с зампредседателя верховного совета Судана

Глава МИД России Сергей Лавров в четверг, 29 июня, провел в Москве встречу с заместителем председателя Суверенного (верховного) совета Судана Маликом Агаром, передает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

По словам Лаврова, Российская Федерация «с озабоченностью следит за происходящим в Судане и заинтересована в том, чтобы оказать содействие созданию условий для нормализации обстановки». Он уточнил, что Россия через свое посольство, которое осталось в Хартуме, поддерживает контакты со всеми заинтересованными сторонам.

«Сегодня для нас имеет особое значение послушать ваши оценки ситуации», — сказал дипломат.

Он также назвал приезд Агара в столицу России «весьма своевременным». Лавров добавил, что Москва «будет признательна за рекомендации того», как РФ и другие члены международного сообщества могли бы способствовать преодолению кризиса.

В мае президент России Владимир Путин заявил, что РФ придает большое значение развитию дружественных отношений с государствами Ближнего Востока и Северной Африки.

Ранее сообщалось, что эмиссара генерального секретаря ООН выгнали из Судана.