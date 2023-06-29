Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лавров встретился в Москве с зампредседателя верховного совета Судана

Лавров заявил, что Россия заинтересована в содействии нормализации ситуации в Судане

close
100%
Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров в четверг, 29 июня, провел в Москве встречу с заместителем председателя Суверенного (верховного) совета Судана Маликом Агаром, передает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

По словам Лаврова, Российская Федерация «с озабоченностью следит за происходящим в Судане и заинтересована в том, чтобы оказать содействие созданию условий для нормализации обстановки». Он уточнил, что Россия через свое посольство, которое осталось в Хартуме, поддерживает контакты со всеми заинтересованными сторонам.

«Сегодня для нас имеет особое значение послушать ваши оценки ситуации», — сказал дипломат.

Он также назвал приезд Агара в столицу России «весьма своевременным». Лавров добавил, что Москва «будет признательна за рекомендации того», как РФ и другие члены международного сообщества могли бы способствовать преодолению кризиса.

В мае президент России Владимир Путин заявил, что РФ придает большое значение развитию дружественных отношений с государствами Ближнего Востока и Северной Африки.

Ранее сообщалось, что эмиссара генерального секретаря ООН выгнали из Судана.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях