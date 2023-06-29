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В Кремле оценили слова Байдена о Путине, Украине и Ираке

Песков отказался комментировать здоровье Байдена после того, как тот перепутал Ирак и Украину

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Sarah Silbiger/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ заинтересована в том, чтобы политика Соединенных Штатов была предсказуемой, а политики в этой стране могли бы представлять себе объективную картину.

Об этом Песков сказал в ходе брифинга, комментируя сообщения о состоянии здоровья президента Джо Байдена на фоне того, как тот в ходе заявления перепутал Ирак и Украину.

«Мы очень внимательно отслеживаем обстановку, и, конечно, мы надеемся, что господин президент [США] имел в виду Украину в ходе вчерашнего заявления», — сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о состоянии здоровья Байдена, Песков подчеркнул, что не считает возможным это комментировать.

Накануне президент Байден беседовал с журналистами на лужайке Белого дома перед вылетом в Чикаго. Он заявил, что попытка мятежа в России ослабила позиции президента Владимира Путина. Тогда американского лидера спросили, насколько эти события ослабили его коллегу. Байден ответил, что об этом трудно сказать, но очевидно, что Путин «проигрывает войну в Ираке».

Ранее ведущий Fox News назвал Байдена позором США.

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