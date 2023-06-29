Песков заявил о желании Путина пообщаться с жителями Дербента

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в отношении главы государства действует особый санитарно-эпидемиологический режим, однако он сам принял решение пообщаться с гражданами во время своей поездки в Дербент. Об этом Песков заявил на брифинге.

По словам Пескова, президента вышел встречать весь Дербент, люди продемонстрировали абсолютную поддержку президенту.

28 июня Путин посетил Дербент, осмотрел архитектурно-археологический комплекс «Цитадель Нарын-Кала» и Джума-мечеть, считающуюся одной из древнейших в мире и самой древней в России, где ему подарили Коран, а также пообщался с местными жителями.

После совещания по вопросам развития туризма Путин приехал к мультимедийному фонтану, открытому в парке имени Низами Гянджеви. Местные жители встретили главу государства аплодисментами, окружили его и стали задавать ему вопросы.

Путин также провел переговоры с главой Дагестана Сергеем Меликовым.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.