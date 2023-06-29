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Посол Ватикана в РФ сообщил о встрече посланника папы Римского с патриархом Кириллом

Посланник папы Римского Дзуппи встретится с патриархом Кириллом в Москве в четверг

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Ukrainian Presidential Press Service/Handout/Reuters

Посланник папы Римского по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи 29 июня во второй половине дня проведет встречу в Москве с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Об этом в эфире новостного телеканала Rainews24 заявил апостольский нунций в России архиепископ Джованни д'Аниелло, передает РИА Новости.

«А вечером пройдет церковная служба, в ходе которой кардинал встретится с католической общиной», — сказал д'Аниелло.

Позднее источник агентства в РПЦ подтвердил, что патриарх Кирилл встретится с кардиналом Дзуппи в четверг.

Накануне стало известно, что посланник по мирному решению на Украине прибыл в Москву во вторник вечером, 27 июня. Отмечалось, что целью визита будет «поощрение жестов человечности, которые смогут содействовать поиску решения... путей для достижения справедливого мира».

Ранее вспомогательный епископ архиепархии Божией Матери в Москве, первый в современной истории русский католический епископ Николай Дубинин заявлял, что Дзуппи очень хотел бы встретиться с патриархом Кириллом.

Подробнее о роли папы Римского в переговорах о мире — в колонке французского политолога, эксперта по международным связям Эммануэля Гу на «Газетe.Ru».

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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