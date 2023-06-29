Путин вспомнил, как посоветовал Керимову «заняться родиной»

Президент РФ Владимир Путин в ходе своего визита в Дербент вспомнил разговор с российским бизнесменом и политиком, членом Совета Федерации Сулейманом Керимовым, в ходе которого последний посоветовал ему «заняться Родиной». Его слова приводит РБК.

«Я помню наш разговор несколько лет назад, когда Сулейман подошел… я говорю: родиной займись… от души», — сказал российский лидер.

Керимов родился в 1966 году в Дербенте. На протяжении последних нескольких лет при его поддержке в городе активно проводится реконструкция.

Накануне Путин прибыл в Дербент на запланированное совещание по развитию туризма и переговоры с главой региона Сергеем Меликовым. Глава государства во время посещения мечети Джума в Дербенте получил в подарок Коран.