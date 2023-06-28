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Похожего на Пригожина человека заметили у офиса Пригожина в Петербурге

«Фонтанка»: похожего на Евгения Пригожина человека видели в его офисе в Петербурге

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AP

Человек, который похож на главу частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина, был в офисе на Васильевском острове в Санкт-Петербурге 26 и 28 июня. Об этом сообщает издание «Фонтанка», ссылаясь на источники.

По словам одного из них, в первой половине среды того же человека видели в одном из зданий, которые связывают с Пригожиным.

Как рассказали источники «Фонтанки», похожего на Пригожина человека 26 июня видели рядом с отелем «Трезини». Они утверждают, что тот якобы проводил в гостинице встречу со своими подчиненными.

24 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Пригожин «уйдет в Белоруссию».

Вечером 23 июня Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы. Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях.

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

Дело против него было прекращено.

Ранее Песков оценил заявления Лукашенко о переговорах с Путиным и Пригожиным.

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