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Байдену продолжают докладывать о ситуации в России

Белый дом: Байден продолжает получать регулярные доклады о ситуации в России после мятежа

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Kevin Lamarque/Reuters

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон заявила, что президент США Джо Байден продолжает получать регулярные доклады о развитии ситуации в России после попытки мятежа 24 июня. Об этом сообщает РИА Новости.

Далтон подчеркнула, что Байдену регулярно докладывали о ситуации в России, даже ежечасно на прошедших выходных. Заместитель пресс-секретаря добавила, что президента США регулярно информирует его команда по нацбезопасности о том, что происходит.

Она также заявила, что не будет «заниматься публичными спекуляциями» в ответ на просьбу прокомментировать различные публикации в местной прессе о деталях произошедшего в России на выходных.

До этого президент Польши Анджей Дуда заявил, что республика готова укрепить и так мощную границу с Белоруссией в связи с прибытием в эту страну бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

Ранее Захарова прокомментировала намерение США добиться экстрадиции Пригожина.

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Мятеж Пригожина
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