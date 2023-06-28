В МИД РФ заявили о важности мирного договора Азербайджана и Армении

Устойчивость и прочность мирного договора между Азербайджаном и Арменией важны для Москвы. Об этом на брифинге с журналистами заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Для российской стороны важно, чтобы мирный договор был прочным и устойчивым», — сказала она.

21 июня вице-премьер Армении Мгер Григорян заявлял, что получил положительный ответ из Баку на предложение о встрече для обсуждения делимитации границы. По его словам, о времени, дате и месте встречи пока договоренности нет.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что у стран Запада нет искреннего желания способствовать мирному процессу между Арменией и Азербайджаном.

До этого заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян сообщал, что Ереван и Баку к настоящему моменту не договорились о ряде ключевых вопросов для заключения мирного соглашения.

Ранее Армения обвинила Азербайджан в очередной дезинформации.