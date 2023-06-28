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Лавров назвал отношения России и Запада «борьбой миров»

Глава МИД РФ Лавров: Москва больше не может полагаться на договоренности с Западом

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в эфире Первого канала, что отношения России и Запада являются «борьбой миров», поскольку страна больше не может полагаться на договоренности, в том числе юридически обязывающие.

Он напомнил, что президент Российской Федерации Владимир Путин много раз говорил о том, что Москва открыта к сотрудничеству с Западом.

«Но в том, что касается наших бывших западных партнеров, не можем полагаться на договоренности с ними, включая имевшие юридический характер. Это такая «борьба миров», — сказал министр.

В июне Лавров заявлял, что Запад «потерял» Россию.

По его словам, отношения между Западом и РФ «уже давно, по сути дела, не просто радикально изменились, а приостановлены на большей части направлений, а где-то и остановлены на долгие периоды».

Ранее Лавров высказался о планах Запада по разделению Украины и России.

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