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Кабмин Украины уволил восемь чиновников и объявил выговор Кличко

Правительство Украины провело увольнение и назначение ряда глав регионов

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Depositphotos

Правительство Украины провело увольнение и назначение ряда чиновников — в том числе глав регионов, сообщается в украинских СМИ.

Всего были уволены восемь человек — с должности сняли главу Житомирской районной госадминистрации Александра Хомича и председателей районных администраций в Киеве, Киевской и Сумской областях. Кроме них был уволен заместитель министра экономики Александр Грибан.

На должности был назначен новый первый заместитель председателя Запорожской областной государственной администрации (город Запорожье находится под контролем ВСУ), а также было прекращено временное исполнение обязанностей двух чиновников в Киеве.

Также кабмин Украины объявил выговоры мэру Киева Виталию Кличко и начальнику Киевской городской военной администрации Сергею Попко, а также нескольким другим чиновникам из Киева.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко получил выговор за состояние бомбоубежищ, однако смог избежать увольнения.

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