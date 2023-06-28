Кабмин Украины уволил восемь чиновников и объявил выговор Кличко

Правительство Украины провело увольнение и назначение ряда чиновников — в том числе глав регионов, сообщается в украинских СМИ.

Всего были уволены восемь человек — с должности сняли главу Житомирской районной госадминистрации Александра Хомича и председателей районных администраций в Киеве, Киевской и Сумской областях. Кроме них был уволен заместитель министра экономики Александр Грибан.

На должности был назначен новый первый заместитель председателя Запорожской областной государственной администрации (город Запорожье находится под контролем ВСУ), а также было прекращено временное исполнение обязанностей двух чиновников в Киеве.

Также кабмин Украины объявил выговоры мэру Киева Виталию Кличко и начальнику Киевской городской военной администрации Сергею Попко, а также нескольким другим чиновникам из Киева.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко получил выговор за состояние бомбоубежищ, однако смог избежать увольнения.