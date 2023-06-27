Лукашенко рассказал о давлении на Пригожина в ходе попытки мятежа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина в ходе попытки мятежа сильное влияние оказывали командиры штурмовых отрядов группы. Об этом сообщает агентство «БелТА».

По словам Лукашенко, это было обусловлено состоянием бойцов ЧВК, которые только ушли с фронта.

«Ребята очень обиженные, особенно командиры. И, как я понял, они очень влияли, я это предварительно вычислил, на самого Пригожина. Да, он такой, знаете, героический парень, но на него оказывали давление и влияние очень те, кто руководил штурмовыми отрядами и видел эти смерти», — сказал белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил об отсутствии причин бояться бойцов ЧВК «Вагнер» на фоне слухов о размещении компании в республике.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали движение в сторону Москвы. Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в ходе которого назвал действия Пригожина «ударом в спину» и предупредил его о последствиях.

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.