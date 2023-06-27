Лукашенко рассказал, что остановил Путина от «жестокого решения – мочить» на фоне мятежа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным 24 июня на фоне попытки военного мятежа ЧВК «Вагнер» посоветовал ему на торопиться реализовывать жестокое решение «мочить», передает ТАСС.

Лукашенко отметил, что опасность заключалась не в том, какой была ситуация, а в том, какие могли бы быть последствия.

«Я понял: принято жестокое решение — мочить. Я предложил Путину не торопиться. Давай, говорю, поговорим с Пригожиным, с командирами его. На что он мне сказал: «Слушай, Саша, бесполезно. Он трубку не берет, ни с кем разговаривать не хочет», — пояснил белорусский лидер.

Также Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии была собрана бригада силовиков, которая была готова к переброске в Россию, если бы возникла такая необходимость.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.