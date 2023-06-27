Лукашенко поделился своим мнением о цветных революциях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что цветные революции не случаются без причин. Об этом он заявил на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу, передает агентство БелТА.

«Не бывает цветных революций, если для этого в стране нет причин», — сказал Лукашенко.

Также Александр Лукашенко рассказал о своих действиях на фоне попытки мятежа в Российской Федерации. По словам президента Белоруссии, он отдал распоряжение привести армию страны в полную боевую готовность.

24 июня бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК Евгения Пригожина «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Государственная дума, Совет федерации и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.