Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лукашенко поделился своим мнением о цветных революциях

Лукашенко заявил, что цветные революции не происходят без причин

close
100%
Пресс-служба президента Казахстана/РИА «Новости»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что цветные революции не случаются без причин. Об этом он заявил на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу, передает агентство БелТА.

«Не бывает цветных революций, если для этого в стране нет причин», — сказал Лукашенко.

Также Александр Лукашенко рассказал о своих действиях на фоне попытки мятежа в Российской Федерации. По словам президента Белоруссии, он отдал распоряжение привести армию страны в полную боевую готовность.

24 июня бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК Евгения Пригожина «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Государственная дума, Совет федерации и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях