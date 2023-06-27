В Белом доме заявили, что Китай встревожен попыткой мятежа ЧВК «Вагнер»

Координатор Совета национальной безопасности США по Индо-Тихоокеанскому региону Курт Кэмпбелл заявил, что руководство КНР встревожила попытка мятежа частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», передает РИА Новости.

«Думаю, справедливо будет сказать, что недавние события в России встревожили китайское руководство. Я думаю, что на этом остановлюсь», — сказал представитель Белого дома во время дискуссии, организованной на площадке Центра стратегических и международных исследований.

При этом он не указал основания для такой оценки.

Ранее в МИД Китая заявили о поддержке России на фоне ситуации с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер».

В министерстве назвали эту ситуацию внутренним делом Российской Федерации.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы. Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях.

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.