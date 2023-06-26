Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Песков заявил, что не говорил об «определяющем судьбу России» заявлении Путина

Песков назвал фейком приписываемые ему слова об «определяющем судьбу» РФ заявлении Путина

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал фейком приписываемую ему цитату о том, что обращение президента России Владимира Путина «определит судьбу России». Его слова приводит РИА Новости.

«Такого заявления не было. Очень непрофессионально со стороны многих», — заявил пресс-секретарь главы государства.

В преддверии обращения Путина 26 июня слова Пескова о том, что заявление президента «без преувеличения, определит судьбу России», были процитированы в эфире телеканала «Россия 24». Также репост этих слов из Telegram-канала программы «Вести» в свой канал сделал ведущий программы »Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин. В настоящее время эта публикация отсутствует в обоих каналах.

Кроме того, цитата появлялась в Telegram-канале журналиста Владимира Соловьева, сейчас его пост также удален.

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам 26 июня. Он поблагодарил белорусского коллегу Александра Лукашенко за вклад в урегулирование мятежа главы ЧВК «Вагнер», а также заявил, что бойцы частной военной компании могут подписать контракт с Минобороны России или «уйти в Белоруссию».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях