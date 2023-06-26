Песков заявил, что не говорил об «определяющем судьбу России» заявлении Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал фейком приписываемую ему цитату о том, что обращение президента России Владимира Путина «определит судьбу России». Его слова приводит РИА Новости.

«Такого заявления не было. Очень непрофессионально со стороны многих», — заявил пресс-секретарь главы государства.

В преддверии обращения Путина 26 июня слова Пескова о том, что заявление президента «без преувеличения, определит судьбу России», были процитированы в эфире телеканала «Россия 24». Также репост этих слов из Telegram-канала программы «Вести» в свой канал сделал ведущий программы »Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин. В настоящее время эта публикация отсутствует в обоих каналах.

Кроме того, цитата появлялась в Telegram-канале журналиста Владимира Соловьева, сейчас его пост также удален.

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам 26 июня. Он поблагодарил белорусского коллегу Александра Лукашенко за вклад в урегулирование мятежа главы ЧВК «Вагнер», а также заявил, что бойцы частной военной компании могут подписать контракт с Минобороны России или «уйти в Белоруссию».