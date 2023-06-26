СМИ: Лукашенко не планирует экстренного обращения к нации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не планирует экстренно обращаться к нации, он ответит на вопросы журналистов во вторник, 27 июня. Об этом сообщает обозреватель белорусского государственного телеканала ОНТ Игорь Тур.

«Насколько мне известно, речь про завтра. И уж совершенно точно в Беларуси не происходит ничего экстренного, чтобы Лукашенко вечером выходил в эфир», — говорится в сообщении журналиста.

Ранее близкий к пресс-службе главы Белоруссии Telegram-канал «Пул Первого» опубликовал сообщение: «Множество вопросов, вбросов, версий и предположений… Первый расскажет все, ответит на все. Совсем скоро!». Подробности о дате, времени и теме выступления Лукашенко не приводились.

26 июня с обращением к россиянам выступил президент России Владимир Путин. Он поблагодарил белорусского коллегу за вклад в урегулирование мятежа главы ЧВК «Вагнер», а также заявил, что бойцы частной военной компании могут подписать контракт с Минобороны России или «уйти в Белоруссию».

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.