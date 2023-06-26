В НАТО анонсировали встречу по приему Швеции в альянс

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Турция, Швеция и НАТО проведут внеплановую встречу в Брюсселе по приему Швеции в блок в преддверии саммита стран-челнов альянса. Об этом сообщает ТАСС.

23 июня агентство Bloomberg передавало, что Турция хочет, чтобы Швеция начала экстрадицию или высылку подозреваемых курдских сепаратистов к июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе для одобрения шведской заявки на вступление в Альянс.

Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш заявлял, что Турция не одобрит вступление Швеции в НАТО до выполнения Стокгольмом конкретных обязательств по борьбе с терроризмом.

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