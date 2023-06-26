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В Британии оценили влияние мятежа Пригожина на отношения России и Китая

The Guardian: Китай займет более осторожную позицию к России после мятежа ЧВК «Вагнер»

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AP

Специалист по международным отношениям из Шанхая Шэнь Дингли выразил мнение, что мятеж главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина вынудит Китай изменить внешнеполитическую позицию по отношению к России и украинскому конфликту на более осторожную. Об этом говорится в материале британской газеты The Guardian.

По мнению Шэнь, инцидент с ЧВК «Вагнер» приведет к усилению зависимости России от Китая. При этом в статье отмечается, что правительство КНР будет приветствовать быстрое заключение сделки с Пригожиным при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко. Это связано с тем, что президент России Владимир Путин является важным партнером Китая и поддерживает позицию Пекина на мировой арене, в особенности в вопросе призывов Пекина к глобальному Югу о присоединении к борьбе против гегемонии США.

Авторы The Guardian считают, что теперь КНР займет позицию наблюдателя и, скорее всего, не станет пытаться вмешиваться во внутреннюю политику России ради своих интересов, поскольку «любое вмешательство может навредить отношениям» как с Путиным, так и с его будущим преемником на посту президента страны.

25 июня в МИД Китая заявили о поддержке России на фоне ситуации с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер».

Заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй на переговорах с российским коллегой Андреем Руденко также говорил о том, что Китай и Россия должны поддерживать стабильные отношения и защищать совместные интересы в период непростой международной обстановки.

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