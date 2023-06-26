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Япония выработает подход к ситуации с мятежом ЧВК «Вагнер»

Премьер Японии Кисида заявил, что намерен вместе с G7 выработать подход к ситуации в РФ

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Reuters

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил в понедельник журналистам в Токио, что рассчитывает в сотрудничестве со странами Группы семи (G7) выработать подход к ситуации в России. Об этом сообщает ТАСС.

«Я намерен выработать подход к дальнейшей ситуации [в РФ] в тесном сотрудничестве с G7», — заявил Кисида.

Таким образом он ответил на просьбу журналиста прокомментировать попытку мятежа частной военной компании «Вагнер».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что необходимо сохранять бдительность после попытки мятежа со стороны частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

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Мятеж Пригожина
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