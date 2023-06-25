Лукашенко снова поговорил с Путиным по телефону

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утром 25 июня провел новый телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского президента.

«Сегодня утром Александр Лукашенко поговорил по телефону с российским коллегой, Владимиром Путиным», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во второй половине дня Лукашенко провел телефонный разговор с казахстанским президентом Нурсултаном Назарбаевым.

Накануне пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что второй за день, вечерний, разговор Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко был продолжительный, теплый и очень конструктивный.

Песков подчеркнул, что Путин и Лукашенко условились, что президент Белоруссии будет посредником по урегулированию ситуации с основателем частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгением Пригожиным.