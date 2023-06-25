Путин проведет оперативное совещание с Совбезом

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России, сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Отмечается, что у президента также ожидаются другие мероприятия.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел внеочередное заседание Совета безопасности республики в связи с попыткой вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным.

В совещании участвовали представители ключевых силовых структур Казахстана, сообщила пресс-служба Токаева.

В ходе заседания президент Казахстана напомнил, что в телефонном разговоре с Владимиром Путиным он поддержал меры российского руководства по наведению конституционного порядка и «приветствовал достижение соглашения о прекращении военных действий».

Он подчеркнул, что происходящее в России — это ее «внутреннее дело», однако в Астане внимательно следят за развитием событий.