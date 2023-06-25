Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин проведет оперативное совещание с Совбезом

«Россия-1»: Путин на следующей неделе проведет оперативное совещание с Совбезом РФ

close
100%
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России, сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Отмечается, что у президента также ожидаются другие мероприятия.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел внеочередное заседание Совета безопасности республики в связи с попыткой вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным.

В совещании участвовали представители ключевых силовых структур Казахстана, сообщила пресс-служба Токаева.

В ходе заседания президент Казахстана напомнил, что в телефонном разговоре с Владимиром Путиным он поддержал меры российского руководства по наведению конституционного порядка и «приветствовал достижение соглашения о прекращении военных действий».

Он подчеркнул, что происходящее в России — это ее «внутреннее дело», однако в Астане внимательно следят за развитием событий.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях