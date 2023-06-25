В «Яблоке» назвали скончавшегося основателя партии «великим человеком»

Руководитель фракции «Яблоко» в Мосгордуме Максим Круглов рассказал «Газете.Ru», что ушедший из жизни сооснователь партии и соавтор Конституции Виктор Шейнис был для него великим человеком. По словам Круглова, сооснователь «Яблока» участвовал в делах партии до последнего дня своей жизни.

«Мне он запомнился очень мудрым, и даже, я бы сказал, он был великим человеком. Потому что я пришел в «Яблоко» в 17 лет и с огромным интересом наблюдал за ним. Я помню, что я каким-то чудом смог купить его книжки, они продавались в Ростове-на-Дону, называются «Взлет и падение парламента». Я заказывал его книжки через интернет, просил его автограф, и для меня все это было очень важно. Он был очень умным человеком и очень добрым человеком. До самого последнего дня своей жизни он участвовал в делах «Яблока», приходил в политический комитет партии, очень мудро выступал и все записывал. Он был одним из авторов Российской конституции и, можно сказать, что он был не только одним из основателей «Яблока», но и основателем Российского государства в начале 90-х», — сказал он.

Круглов отметил, для него было большой честью получить отзыв Виктора Шейниса на его диссертацию.

«Он написал отзыв на мою диссертацию, для меня это было очень важно, ценно, это было для меня большой честью. Я помню, когда защищал диссертацию и перечисляли людей, которые оставили официальный отзыв, по ученому совету РГГУ прошло такое удивление, что такой исторический человек в этом процессе поучаствовал», — пояснил он.

25 июня о смерти Виктора Шейниса сообщил лидер псковского отделения «Яблока» Лев Шлосберг (признан в РФ иностранным агентом) на своей странице во «ВКонтакте». Причина смерти политика не уточняется.

Виктор Шейнис родился на Украине, в Киеве, в 1931 году. В 1966 году он получил ученую степень кандидата экономических наук. В 1993—1994 годах политик работал заместителем председателя Комиссии законодательных предложений при Президенте Российской Федерации и внес вклад в написание Конституции РФ. С момента образования «Яблока» Шейнис входил в его состав. Партия «Яблоко» появилась в 1993 году как избирательный блок Григория Явлинского, Юрия Болдырева и Владимира Лукина, затем эволюционировала в общественное объединение, а в 2003 году была зарегистрирована как политическая партия.