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Умер один из авторов Конституции РФ и основателей «Яблока» Виктор Шейнис

Основатель партии «Яблоко» и соавтор Конституции Шейнис скончался на 93-м году жизни

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Павел Бедняков/РИА Новости

Основатель партии «Яблоко» Виктор Шейнис скончался на 93-м году жизни. Об этом сообщил лидер псковского отделения «Яблока» Лев Шлосберг (признан в РФ иностранным агентом) на своей странице во «ВКонтакте».

«Умер Виктор Леонидович Шейнис, великий гражданин и мыслитель, соавтор свободной главы Конституции России, человек, который придумал партию «Яблоко». <..> Прощайте, Виктор Леонидович. Ваше место не займет никто», — написал Шлосберг в некрологе Шейнису.

Причина смерти политика не уточняется.

Виктор Шейнис родился на Украине, в Киеве, в 1931 году. В 1966 году он получил ученую степень кандидата экономических наук. В 1993—1994 годах политик работал заместителем председателя Комиссии законодательных предположений при Президенте Российской Федерации и внес вклад в написание Конституции РФ.

С момента образования «Яблока» Шейнис входил в его состав. Партия «Яблоко» появилась в 1993 году как избирательный блок Григория Явлинского, Юрия Болдырева и Владимира Лукина, затем эволюционировала в общественное объединение, а в 2003 году была зарегистрирована как политическая партия.

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